NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第1回放送「二匹の猿」では、上洛した織田信長（小栗旬）に刺客が差し向けられます。大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトよりしかし家臣の丹羽兵蔵（にわ ひょうぞう）がその動きを事前に察知し、みごと事無きを得ました。関連記事：「豊臣兄弟！」小一郎はなぜ藤吉郎を恐れた？信長お忍び現場作業！テンポの良さに期待大の第1回を考察このエピソードは『信長公記』に伝えられていますが、丹羽兵蔵とは