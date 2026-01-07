川崎の紺野和也「あまり得意ではないので、できる限りのことを頑張ろうかな」対戦相手に警戒されてきた福岡の小兵が、新天地を求めた。昨シーズン、アビスパ福岡でリーグ戦36試合3得点を挙げたMF紺野和也が、今オフに川崎フロンターレへ移籍。1月6日のチーム始動日の練習では、集まった300人を越えるファンの前で汗を流した。練習後、取材に応じ「すごく楽しくトレーニングができたと思います」と初練習の感想を口にした紺野は