2017年12月の文在寅（ムン・ジェイン）前大統領の中国国賓訪問当時、空港に出迎えにきた中国側の人物は孔鉉佑外務次官補だった。次官補級のため「冷遇」という声が出たが、外交ラインの空港出迎えは一般的だった。半面、4日に国賓として北京に到着した李在明（イ・ジェミョン）大統領を空港に出迎えに来たのは外交ラインでなく陰和俊・科学技術部部長（長官）だった。科学技術部は米国と技術覇権戦争に対応するために2023年に全面