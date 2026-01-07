韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が中国の習近平国家主席に対し、韓中友好の象徴であるパンダの韓国への追加貸与を要請したと、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）が6日、明らかにした。青瓦台の姜由腊（カン・ユジョン）報道官によると、李大統領は前日、習主席との国賓晩餐会の席で、第2号国家拠点動物園である光州（クァンジュ）の牛峙（ウチ）動物園に対するパンダのつがいの貸与を提案した。姜報道官は「李大統領