1月6日までに、タレントの渡辺満里奈がアメーバオフィシャルブログを更新。新年のあいさつと共に、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開した。【関連】名倉潤が思わず涙！渡辺満里奈、18歳になった息子からの“サプライズ”明かす「泣いちゃうよね」渡辺は3日に更新したブログにて、「あけましておめでとうございます！」と新年のメッセージを綴り、「2025年も温かい応援をありがとうございま