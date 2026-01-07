JR西日本によりますと、きょう（7日）午前５時５６分頃、姫新線：中国勝山駅で発生した車両トラブルのため、午前8時現在、姫新線の一部列車に約２０分～５０分の遅れがでているということです。 影響線区 姫新線津山から新見まで一部列車遅延