子どもの進路を考え始めると、学力や校風と同じくらい気になるのが、家庭への影響ではないでしょうか。 特に私立高校を選択肢に入れる場合、「以前より負担は軽くなったと聞くけれど、実際どこまで想定すればいいのか分からない」と感じる人は少なくありません。説明会では前向きな話が中心になりやすく、入学後に必要となる支出の全体像までは見えにくいものです。 そこで本記事では、私立高校の授業料支援制度の仕組み