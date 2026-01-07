杉咲花×今泉力哉タッグによるドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」 主演・杉咲花、監督＆脚本・今泉力哉のタッグによる、水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」(日本テレビ系)が、2026年1月14日(水)よりスタートする。『愛がなんだ』(2019年)、『街の上で』(2021年)、『ちひろさん』(2023年)など、独特の空気感で恋愛や人間関係の機微を描き続けてきた映画監督・今泉力哉が、初めて地上波プライム帯の連続ドラマでオリ