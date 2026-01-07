テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、1月6日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。年越しそばを食べる理由は「ずっと“そば”にいる人と一緒に食べたい」ではないかと語った。年越しそばの話題となり、伊集院光は年越しそばではなくて、年末はすき焼きを食べると話し、佐久間宣行氏も妻が帰国子女であるため、年越しそばやおせちを食べないと語り、中根舞美アナを驚か