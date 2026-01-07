女優の与田祐希（25歳）が、1月5日に公開された日曜劇場「リブート」公式SNSの動画で、2026年の抱負について語った。日曜劇場「リブート」に出演する鈴木亮平、蒔田彩珠、与田祐希が、2026年の抱負について話すことになり、蒔田は「楽しく健康に」と話し、与田は「毎日のラジオ体操を継続すること。健康に」と話す。鈴木は「『リブート』の結末を誰にも知られないようにする」と話し、最後に「健康に」と女優たちの言葉をかぶせた