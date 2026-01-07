７日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のロジャースセンターで入団会見を行ったことを速報した。司会の羽鳥慎一アナウンサーは岡本の打順が７番と予想されることについて「ジャイアンツの４番が７番。どんな打線なんだって」とつぶやくと「でも、