ジャイアンツは６日（日本時間７日）、Ｊ・ディーン外野手を事実上の戦力外（ＤＦＡ）とし、レンジャーズから獲得したＴ・マーレ投手をメジャー４０人枠に登録した。ディーンは２４年１２月にマイナー契約でドジャース入り。昨季８月にメジャーデビューし、主に代走と守備固めで起用された。ワールドシリーズではとっさの判断で打球が外野フェンス下端に挟まったとアピールし、二塁打にとどめる“ファインプレー”を見せた。１