今年１月１日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、７区間１００キロ）で初優勝したＧＭＯインターネットグループの熊谷正寿代表（６２）は自身のＳＮＳで「選手一人一人に優勝賞金１０００万円を支給」したことを明かした。ニューイヤー駅伝の優勝ボーナスとしては極めて異例で高額。３区で区間２位と好走し、優勝に貢献した鈴木塁人（たかと、２８）は「すごいうれしいです。来年の税金だけが怖いです」と笑顔で話した。