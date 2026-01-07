ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のロジャースセンターで入団会見を行った。昨年ア・リーグ王者はさらに積極補強を進めており、岡本の加入で将来的な支払いを含め、今オフだけで新たに３億３７００万ドルを投資。新規に獲得した１５選手の中で、岡本を含め４人が３０００万ドル以上となる大型契約を結んだ。アトキンスＧＭは