井上尚弥のサウジ興行が思わぬ悪影響を生むサウジアラビアの巨大資本が日本ボクシング界を揺らしている。昨年12月27日、サウジアラビア・リヤドで開かれたボクシング興行は、日本のトップスターである井上尚弥、中谷潤人らが主役を務める異例の海外興行だった。日本人ボクサーが世界的な舞台に立つ機会としては大きな意味を持った一方、日本のプロモーターからは「手放しで喜べる話ばかりではない」という声が各所で上がっている。