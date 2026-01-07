毎日の買い物に欠かせないショッピングバッグだからこそ、デザインや背景にもこだわりたいもの。DEAN & DELUCAから、天然素材を生かした特別なショッピングバッグが登場します。廃棄されるはずだった素材に新たな価値を見出し、手仕事で丁寧に染め上げた一点ものの表情が魅力。使うほどに愛着が増し、日常にやさしい彩りを添えてくれる存在です。サステナブルな想いと美しさを両立したアイテムに注目です♡ 葡萄の果皮が