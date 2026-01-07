ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。チームは今オフ、大補強を敢行しておりロス・アトキンスGMは今後の編成について言及した。ブルージェイズは今オフ、岡本を4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で獲得しただけでなく、ディラン・シースを7年総額2億1000万ドル（約327億円）で獲得。さらに、かつて日本ハム、楽天でプレーしたコディ・ポン