きのう、島根県と鳥取県で最大震度5強を観測した地震で、けがをしたのは9人になりました。また、建物の天井の落下や一部地域で断水するなどの被害が出ました。【映像】ボードが落下した天井の様子宮川周三アナリポ「職員のデスクの上にある天井が落ちました。当時、この辺りには職員の方たちがいましたが、机の下にもぐって無事でした」鳥取県米子市役所では、合わせて7カ所で天井のボードが落下しました。小橋亮記者リポ「南