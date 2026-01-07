¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè68ÏÃ¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤¤¤é¤À¤Á¤â¸Â³¦¡£»¡¤·¤¿¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ÈÂ²¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¾éÃÌ¤À¤Èµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Ê¤¤»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥­¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¼¡Âè¤Ë¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£°Û¿Í·ù¤¤¤Ç¤¢¤ë´ª±¦±Ò