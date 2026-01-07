昨夜（6日）、香川県坂出市で製麺所を焼く火事がありました。 きのう午後7時過ぎ、坂出市高屋町の木造2階建ての三嶋製麺所兼住宅で「煙が大量に上がっている」と住人の男性から消防に通報がありました。 警察によりますと、消防車8台が消火にあたり、約1時間40分後に消し止められました。焼失面積は調査中です。 この火事で、この家に住む81歳の男性がやけどを負い、病院に搬送されましたが、意識はあるということです。 警察