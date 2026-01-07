私はミユキ、30代でパートとして働いているワーキングマザーです。夫のヨウスケと、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らしています。さてここ1週間ほど、カンタは風邪で熱を出していました。もちろん保育園には通えないため、私がパートを休んで病院へ連れて行ったり看病したりと大忙し。ありがたいことに1週間ほどで体調はよくなりましたが、今度は私がダウン。ヨウスケにはLINEをしましたが返信はナシ……。返事を待つあいだも、