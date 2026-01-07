アメリカのニューヨーク株式市場で6日、ダウ平均株価は終値で初めて4万9000ドルの大台を突破しました。6日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は4万9462ドル08セントで取引を終え、2日連続で過去最高値を更新しました。終値が4万9000ドルの大台を突破したのは初めてです。さらに、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数は6944.82と、こちらも過去最高値を更新しました。AIへの期待感が再び高まり、半導体株などの買いが