広島・森浦大輔投手（２７）が６日、マツダスタジアムの屋内練習場で自主トレを公開し、キャリアハイ更新を誓った。昨季は自己最多の６０試合に登板するも「まだ、いけたんじゃないかな」と余力を残してシーズンを終えた。守護神候補の一人として、昨季を超えるフル回転でチームを支えていく。新たなシーズンへの思いを白球に乗せ、森浦は力強く腕を振った。２０２６年“初投げ”となったキャッチボールでは、相手役を務めた栗