経費の不正支出に関与したとして昨年１２月に九州大学病院（福岡市）の病院長を辞任した同大の中村雅史教授（６２）が今月、大学を退職していたことが分かった。関係者によると、自己都合で教授職を辞職したという。九大は、他の不正の有無などを含めた調査を継続する方針。九大などによると、中村氏は昨年２月の同大教員の出張に関し、架空の会合が行われたように偽装する文書の作成を事務方に指示。教員はこの文書を申請に使