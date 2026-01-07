【その他の画像・動画等を元記事で観る】シャイトープの新曲「ミス・ユー」が、2月11日のCDリリースに先駆けて、先行配信がスタートした。「ミス・ユー」は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在に背中を押され前へ進む力を得た主人公の心を描き、その勇敢な響きが聴く者の胸を熱く揺さぶるエモーショナルなロックナンバー。また、最新のアーティスト