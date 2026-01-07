俳優のミッキー・ローク（73歳）が、自身の家賃支払いを支援するために立ち上げられたGoFundMeキャンペーンを強く否定し、「屈辱的で恥ずかしい」と怒りを露わにした。米ロサンゼルスの自宅家賃として約5万9000ドル（約920万円）の滞納が報じられる中、第三者がミッキー救済を名目に、10万ドル（約1500万円）を募るクラウドファンディングのページを開設したが、本人は「まったく関与していない」と断言している。ミッキーはインス