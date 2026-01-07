こちらは、福岡市博物館で2月1日まで開かれている「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」です。 ディズニー人気作品の映像や音楽を、まるで自分が映画の世界に入り込んだように楽しむことができます。夢の世界に没入できるイベント会場では、こんな冬休みの思い出が聞かれました。■子ども「ハウステンボスでアトラクションにずっと乗れた。10回くらい。いっぱい乗れたから、楽