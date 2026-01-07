日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3373（-56.0-1.63%） ホンダ1542（-23.5-1.50%） 三菱ＵＦＪ2574（-51-1.94%） みずほＦＧ6087（-85-1.38%） 三井住友ＦＧ5225（-105-1.97%） 東京海上5961（-60-1.00%） ＮＴＴ160（-0.7-0.44%） ＫＤＤＩ2712（-15-0.55%） ソフトバンク216（-1.4-0.64%） 伊藤忠2049（+4.5+0.2