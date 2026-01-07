【本日の見通し】米指標にらむ展開に 昨日はややドル高となったが、値幅は落ち着いていた。今週末の米雇用統計に注目が集まっており、積極的な動きは控えられている。そうした中、今日は金曜日の米雇用統計の関連指標でもある12月の米ADP全米雇用レポート、12月の米ISM非製造業景気指数、11月の米雇用動態調査（JOLTS）が発表される。 これらの指標動向を見極めたいとの意識もあり、東京から欧州市場に