東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.65高値156.79安値156.17 157.52ハイブレイク 157.16抵抗2 156.90抵抗1 156.54ピボット 156.28支持1 155.92支持2 155.66ローブレイク ユーロドル 終値1.1689高値1.1743安値1.1684 1.1786ハイブレイク 1.1764抵抗2 1.1727抵抗1 1.1705ピボット 1.1668支持1 1.1646支持2 1.1609ロ