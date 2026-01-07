河村勇輝（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAのブルズは6日、河村勇輝（24）と一定数最高峰リーグで出場可能なツーウエー契約を結んだと発表した。河村は昨年7月にブルズと結んだ同契約を今季開幕前に負傷で解除されており、再契約となった。河村はインスタグラムを通じて英語で「また機会を与えてくれてありがとう、ブルズ。リハビリは簡単ではなかったが、ファンの前でプレーできることがすご