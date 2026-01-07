アメリカのトランプ大統領はベネズエラのマドゥロ大統領について「暴力的な人物だ」と非難し、拘束したことを改めて正当化しました。【映像】ダンスを踊るマドゥロ氏トランプ大統領「マドゥロは俺のダンスをちょっとマネしようとしていたが、奴は暴力的で数多くの人を殺し、拷問もしてきた」トランプ大統領は6日、議会下院の共和党議員の集会で演説し、マドゥロ氏を拘束した軍事作戦について、「驚くべき軍事的な偉業が達成さ