６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円６５銭前後と前日と比べて３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１０銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高だった。 米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が５日に発表した２５年１２月の米製造業景況感指数が低調だったことなどを背景に、ドル円相場は日本時間夕方に１５６円１７銭まで軟化す