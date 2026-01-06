お口から十分な栄養を摂ることが難しくなった場合、胃ろうによる栄養管理が選択されることがあります。胃ろう造設後は、自宅での介護において適切なケアと管理が必要とされます。しかし、胃ろうの管理に不安を感じる方も少なくありません。本記事では、胃ろうの基礎知識から自宅でのケアの方法、起こりやすいトラブルとその対処法などを解説します。 監修医師：江口 瑠衣子（医師） 2009年長崎大学医学部卒業。大学病院での初