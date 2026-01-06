昔に比べて平均寿命・健康寿命ともに延びている現代ですが、それでも予期せず病気にはかかってしまうものです。 しかし、仮に病気にかかってしまっても、早期発見による迅速かつ適切な治療によって悪化を防げる場合があります。 そういった病気の中から今回焦点をあてて解説するのは急性腎不全です。 具体的な症状やなりやすい人、慢性化の可能性など説明します。体調や体質的に不安のある方は参考にしてください。 監修医師