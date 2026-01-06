高齢者の問題としてよく取り上げられる「認知症」。加齢に伴って認知機能は徐々に低下していきますが、予防することはできないのでしょうか。これまで数多くの認知症高齢者のリハビリに携わってきた理学療法士の岡田さんに伺いました。 監修理学療法士：岡田彰一（理学療法士） 関西理学療法専門学校卒業。専門学校卒業後、京都の総合病院へ就職。地域密着型の病院へ転職し、理学療法士を10年経験した後に言語聴覚士を取得。