卒業式が終わり、息子は花束を手に帰宅した。【4コマ漫画】「卒業」を読む一つのテーマから、描き手それぞれの解釈が立ち上がる競作企画。その醍醐味を存分に味わわせてくれたのが、「卒業」をお題に行われたTwitter上の競作「キュンバト」だった。キュンとする作品が並ぶ中、恋愛とは異なる方向から読者の心を撃ち抜いた4コマ漫画がある。「4コマでここまで綺麗な話を描けるなんて」「惚れました」と感動の声が相次ぎ、6000件を超