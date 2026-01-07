― ダウは484ドル高と連日で過去最高値を更新、半導体・AI関連が買われる ― ＮＹダウ 49462.08 ( +484.90 ) Ｓ＆Ｐ500 6944.82 ( +42.77 ) ＮＡＳＤＡＱ 23547.17 ( +151.35 ) 米10年債利回り4.172 ( +0.012 ) ＮＹ(WTI)原油 57.13 ( -1.19 ) ＮＹ金 4496.1 ( +44.6 ) ＶＩＸ指数14.75 ( -0.15 ) シカゴ日経225先物 (円建て)52065 ( -625 ) シカゴ日経225