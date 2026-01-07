7日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円63銭前後と、前日午後5時時点に比べ30銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円06銭前後と29銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース