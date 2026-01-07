タレントのマーティン（30）が6日、自身のインスタグラムを更新。「芸能界で1番会いたかった人」との対面を報告した。「2025年のお話ですが、芸能界で1番会いたかった人に会えました！！！」とつづり、モデルの益若つばさとのツーショットをアップした。「奈々さんに益若つばささんの展示会に連れてってもらったときに！！！」と、事務所の先輩で親交が深いタレントの鈴木奈々からの紹介だったことを明かした。「学生時代