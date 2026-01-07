俳優の池端杏慈（18）が、7日発売の『週刊サンデー』6号（小学館）に初登場し、表紙＆巻頭グラビアを飾っている。【写真】透明感たっぷりな応援グラフを披露した池端杏慈池端は、2007年9月8日生まれの高校3年生。東京都出身。『第25回ニコラモデルオーディション』にてグランプリを獲得し、2 年半にわたって、雑誌『ニコラ』の専属モデルを務めた。22年放送のTBS日曜劇場『オールドルーキー』でテレビドラマ初出演。同年12月公