ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。会見の主な一問一答は以下の通り。“Hello everyone, my name is Kazuma Okamoto. Thank you very much for this opportunity. I am very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team. Thank you for your support. Nice to meet you. Go Blue Jays!”（皆さ