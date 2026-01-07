２０２６年２月６日のミラノ・コルティナ五輪の開幕まで、６日で１カ月となった。スノーボード男子ハーフパイプでは、五輪２連覇を狙う平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ、Ｗ杯３季連続種目別王者の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ、昨年の世界選手権銅メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が絶好調。１９７２年札幌五輪ノルディックスキー・ジャンプの日の丸飛行隊以来、日本史上２度目の五輪表彰台独占に期待がかかる。