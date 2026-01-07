（CNN）米ホワイトハウスは6日、デンマーク自治領グリーンランドを獲得するために様々な選択肢を検討しており、「米軍の活用も選択肢の一つ」だと表明した。ホワイトハウスのレビット報道官はCNNに寄せた声明で「トランプ大統領は、グリーンランドの獲得が米国にとって国家安全保障上の優先事項であり、北極圏における敵対者の抑止に極めて重要であることを明確に示してきた」と述べた。また、グリーンランドを獲得するために政権