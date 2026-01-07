つい毎日同じようなスタイルになりがち……。そんなミドル世代のために、周りと差がつくサマ見え冬コーデを紹介。今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんのレイヤードスタイルや、ワントーンコーデをピックアップしました。大人に似合う上品な着こなしなので、ぜひ真似してみて。 ブルーの差し色で清潔感のある大人コーデに 華やかなケーブル編みのニットブルゾン