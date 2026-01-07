Googleはデジタルミレニアム著作権法(DMCA)にもとづく削除申請を受け付けており、著作権侵害の可能性のあるコンテンツを報告すると検索結果の順位が下がったり表示されなくなったりします。しかし、権利者がGoogleにDMCA通知を繰り返し提出したところ、海賊版の削除を拒否されて複雑な手続きを要求されたという報告が上がっています。Google Broke My Heart | Perishable Presshttps://perishablepress.com/google-broke-my-heart/