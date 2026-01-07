大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）で９場所ぶりに幕内へ返り咲いた朝乃山（３１）＝高砂＝が６日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。大関だった２１年に新型コロナウイルス感染対策のガイドライン違反で６場所連続出場停止を受け、２４年名古屋場所では左膝を大けがして３場所連続の全休。三段目転落から２度の幕内復帰は史上初だ。一時は引退も頭をよぎった元大関は「不屈」の闘志で年内の三役復帰を目