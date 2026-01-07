熊本県のＰＲキャラクター・くまモンに国内外から３７８３通（５日現在）の年賀状が届き、６日に県庁で公開された。くまモンがサインやメッセージを書いて可能な限り返信する。今年は全都道府県のほか、台湾やオーストラリア、イギリスなど１２か国・地域からも届いた。昨年より約８００通減少したが、公式Ｘにも元旦に合わせて多くのコメントが寄せられたという。年賀状には、干支（えと）にちなんだ馬とくまモンのイラスト