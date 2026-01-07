ギマランイス戦に途中出場したスポルティングの守田英正（右から2人目）＝6日（ロイター＝共同）サッカーのポルトガル・リーグカップは6日、ポルトガルのレイリアで準決勝が行われ、スポルティングの守田英正はギマランイス戦に後半途中から出場した。チームは後半追加タイムに2失点し、1―2で敗れた。（共同）