【サンパウロ共同】昨年ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が率いる政党は6日、ロドリゲス暫定大統領に対し、民主化移行に向け、拘束中の政治犯全員を釈放するよう求める声明を発表した。政党「ベンテ・ベネズエラ」は声明で、故チャベス前大統領時代を含め「25年以上、組織的な人権侵害が行われており、被害者は数千人に上る」と指摘。政権に批判的な意見を持つ人への迫害停止も要求